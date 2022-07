Gemeente vaardigt kampvuurverbod uit na brand op droog stroveld: “Gezien dat het in deze droogte bijzonder snel kan gaan”

“We waren sowieso al erg op onze hoede door de droogte”, zegt waarnemend burgemeester Bart Vanacker. “Bij de recentste aanvragen voor kampvuren, twijfelden we al bijzonder sterk door de aanhoudende droogte, maar we stonden het toch toe mits het nemen van allerlei voorzorgsmaatregelen. Alleen heeft de brand van woensdag op het stroveld in Loker aangetoond hoe snel het wel kan gaan.” De gemeente heeft nu de toelating tot het organiseren van een kampvuur voor de komende twee weken ingetrokken. De brand op het stroveld in Loker ontstond tijdens het persen van strobalen. Er ontstond een vlam in de pers waardoor één strobaal vuur vatte. In geen tijd brandde zo’n 2 hectare uit.