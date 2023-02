Gemeente Heuvelland vraagt inwoners uit te kijken naar Aziatische hoornaar: “Het beestje is heel beschermend naar haar nest toe en kan gevaarlijk steken”

Heuvelland“We hoeven het waarschijnlijk niet te vertellen, maar de Aziatische hoornaar vormt een probleem voor het bijenbestand. Dit is ook het geval in Heuvelland”, zegt schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “Om de verdere verspreiding in onze gemeente een halt toe te roepen zijn we op zoek naar helpende handen.”

De levenscyclus van de Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van andere wespensoorten. In het najaar verlaten een 200-tal koninginnen het nest om op een beschutte plek te overwinteren. Het nest zelf sterft volledig uit. Koninginnen die de winterperiode overleven, zo’n 10 procent, ontwaken en bouwen op een beschut plekje een ‘primair nest’ uit. “We vragen onze inwoners om de komende weken op zoek te gaan naar deze nesten in de carport, berghok en garage”, aldus schepen Vanacker. “Het nest groeit dag na dag en kan zowat even groot worden als een tennisbal.”

Selectieve vallen

Wie een nest ontdekt geeft de locatie door via milieu@heuvelland.be. “Het vangen van de koningin is de beste manier om de verdere verspreiding van de Aziatische hoornaar een halt toe te roepen. Dit gebeurt het best in de loop van de maand maart. Daarom worden de komende weken selectieve vallen uitgezet om de koningin te pakken te krijgen. Laat ons weten waar je nu nog grote, niet-verdelgde nesten vindt. Die zijn nu leeg en dus ongevaarlijk, maar vertellen ons wel in welke buurt we de koninginnen kunnen vinden. De ideale plaats om onze vallen te plaatsen dus! Geef de locatie door via milieu@heuvelland.be”, aldus de schepen.

Gevaar voor de honingbij

Vanaf juni verhuist de kolonie Aziatisch hoornaars naar een tweede nest, meestal in een boomtop. Die nesten kunnen in het najaar stevig uitgroeien tot nesten van zowat één meter voor een kolonie met meer dan 2.000 nesten. De larven van de Aziatische hoornaar voeden zich met andere insecten. Zowat 40 procent van de prooien van deze wespen zijn honingbijen, de andere 60 procent zijn andere insecten. Een stevige bedreiging voor de bijenkasten van onze imkers en de biodiversiteit in het algemeen. Ook dergelijke nesten meldt je via milieu@heuvelland.be.

Gevaarlijk

“Na de melding wordt je gecontacteerd door een medewerker van de werkgroep Aziatische hoornaars. Ze komen bij jou langs om het nest of de hoornaar weg te halen. Doe dit in geen enkel geval zelf! Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan gevaarlijk steken.” Op dinsdag 7 maart is er om 19.30 uur een infomoment in OC Utendoale in Westouter. Mensen krijger er extra informatie en je kan je er aanmelden om te helpen bij het plaatsen of dagelijks controleren van de vallen.

Volledig scherm De Aziatisch Hoornaar kan gevaarlijk uit de hoek komen, weer dus voorzichtig. © Henk Deleu

Volledig scherm Ward Deneckere van de dienst milieu, schepen Bart Vanacker en Maurice Tancre van de technische dienst van Heuvelland vragen mensen uit te kijken naar de Aziatische Hoornaar in de gemeente. © Eric Flamand

