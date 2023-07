Gemeente blijft puzzelen voor noodopvang van getroffen bewoners na monsterbrand: “Liever enkele dagen extra geduld voor een betere oplossing”

Gerdy (53) verliest alles in zware brand: “Nooit sta ik mee op als mijn vrouw gaat werken. Vandaag redde het mijn leven”

Zijn buren Delphine en Michael twijfelden aanvankelijk nog over de staat van hun woning, na de verschrikkelijke brand die uitbrak na het zware ongeval in Wijtschate. Maar voor Gerdy Lucas (53) was één blik voldoende om te beseffen dat alles weg was. “Het doet ongelooflijk veel pijn”, zegt de man, met tranen in de ogen. “Geen spaander is nog heel. Ik probeer me op te trekken aan het feit dat ik er nog ben.”