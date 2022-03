Geen champagne, maar wel Wiscoutre van Entre-Deux-Monts op viplocaties Gent-Wevelgem

Zondag is het koers in de Westhoek en voor veel mensen betekent dat een dagje op stap met vrienden. Er zijn wielerliefhebbers die op eigen houtje ergens een plaatsje langs het parcours proberen te veroveren, andere schrijven zich in voor een vipevenement. Goedkoop is dat niet, maar je bent wel verzekerd van een dagje verwenning.

Kemmelberg

“Op de viplocaties langs het parcours van Gent-Wevelgem werd traditioneel champagne geserveerd, maar dat is niet meer zo”, zegt wijnbouwer Martin Bacquaert van wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter. “De profkoers is sterk verankerd in de regio en voegde zelfs ‘In Flanders Fields’ bij zijn naam. De renners passeren hier verschillende keer, via de Kemmelberg, Zwarte- en Rodeberg en de Baneberg.” Ondertussen werkt Martin al 10 jaar samen met de organisatoren van het wielerevenement. “Met hulp van Wijnen De Clerck uit Kortrijk, al jaar en dag een ambassadeur van onze producten, ijverden we al langer om West-Vlaamse bubbels te serveren op de Gent-Wevelgemplechtigheden en viplocaties . De laatste jaren werd onze Wiscoutre al op enkele plaatsen geschonken, zoals in de tent op de Grote Markt in Ieper. De Covidperiode van de laatste 2 jaar heeft het besef van de kwaliteit en het belang van de lokale producten nog doen groeien. Een gevolg is dat nu bij alle vipformules geen champagne, maar wel onze speciale editie van de Wiscoutre wordt gedronken. Met dit statement zet de organisatie Flanders Classics de kwaliteit van de Heuvellandse en bij uitbreiding de Vlaamse bubbels in de verf. We hopen dat dit ook kan worden doorgetrokken naar andere evenementen en dat hoeft natuurlijk niet altijd met onze wijn te zijn.”

Volledig scherm De Wiscoutre met het logo van Gent-Wevelgem op het achteretiket. © Henk Deleu

De vips die de koers komen bekijken op het wijndomein Entre-Deux-Monts zullen niet alleen van een lekker wijntje kunnen genieten, maar ook van een barbecue, de live tv-uitzending en een mooi zicht op de wedstrijd. Er zijn 5 passages van de renners: 1 keer Dames Elite, 2 keer U23 Beloftes en 2 keer Heren Elite. Daarnaast wacht de gasten een primeur: ze kunnen als eerste een blik werpen op de nieuwe winkel en nieuwe degustatieruimte van het wijndomein. “Het is de bedoeling om er toeristen te ontvangen”, aldus Martin. “De nieuwe ruimte is om te proeven of te kopen, voor de toevallige passanten en kleine groepjes die eens iets willen drinken. Op die manier worden ze gescheiden van de bezoekers met een reservatie die in de grote degustatiezaal worden ondergebracht.”

Wijntoerisme

Ondertussen is Martin en zijn team de druivenplanten op het domein nog aan het snoeien en ging de wijn van 2021 net op de fles. “Het valt op dat het wijntoerisme een boost kreeg”, aldus de wijnbouwer. “Vroeger hadden we in de winter een pauze, maar nu bleef het seizoen gewoon doorlopen. De oorzaak daarvan zal wellicht wel te vinden zijn in de coronacrisis, voor een deel dan toch. Heuvelland staat steeds prominenter op de toeristische kaart en er is heel wat meer te beleven dan een aantal jaar geleden op vlak van (wijn)toerisme.” De nieuwe winkel van Entre-Deux-Monts opent officieel rond 16 april.

Volledig scherm De nieuwe winkel annex proefruimte gaat binnenkort open, maar de gasten VIP-gasten van Gent-Wevelgem zullen er al eens een blik kunnen op werpen. © Henk Deleu

Volledig scherm De nieuwe ruimte op het domein. © Henk Deleu

Volledig scherm Op Entre-Deux -Monts is het uitzicht fenomenaal. © Henk Deleu

Volledig scherm Nog een impressie van de nieuwe winkel. © Henk Deleu