Geef het juiste antwoord en win gratis tickets voor de Klankmakerij

Ieper Fransman blijft in cel na diefstal off road buggy’s bij Iepers bedrijf

Een 26-jarige Fransman die in de nacht van zaterdag op zondag met een kompaan met twee dure off road buggy’s Polaris RZR aan de haal probeerde te gaan bij een bedrijf in Ieper, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Ieper.

13 januari