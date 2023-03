Fransman (29) zwaargewond na klap tegen duiker in Wijtschate

Ereschepen Charles Boghemans op 98-jarige leeftijd overleden

Ereschepen van Menen Charles boghemans is afgelopen zondag op 98-jarige leeftijd overleden. Charles Boghemans was twee legislaturen schepen in Menen van 1965 tot 1977. Hij was ook ere-gedeputeerde en werkte jarenlang als architect en beëdigd landmeter.