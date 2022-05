Franse champagneboer maakt wijn in... Heuvelland: “Wat de collega’s hier doen, is heel mooi”

Thierry Niziolek is een champagneboer uit Venteuil, veertig kilometer onder Reims. Ward Six van wijndomein Moteberg in Dranouter kent de man al lang. “Ik leerde Thierry een paar jaar geleden kennen in Frankrijk toen ik op zoek was naar een machine voor mijn wijndomein. Hij vertelde me plots dat hij in Heuvelland wijndruiven wilde planten en vroeg of ik een site wist liggen. Hij vond geen grond meer in zijn streek en wou daarom naar België uitwijken.”