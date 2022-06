Filmmakers Frederic en Amir maken documentaire over Jan Dumoulin en de buizenfabriek van Wijtschate: “Een uitzonderlijk verhaal van een uitzonderlijk man”

Wijtschate/MesenJan Dumoulin bleef tegen beter weten in tot de laatste dag van zijn leven strijden voor het behoud van zijn ‘buizenfabriek’ in Wijtschate. Filmmakers Frederic Dehaudt (43) en Amir Turayev (28) hoopten met het draaien van een documentaire het idee om een museum van de site te maken een duwtje in de rug te geven. “Maar ook wij botsten tegen onze grenzen.”

Langs de Gapaardstraat in Wijtschate, net op de grens met Mesen, ligt de site van de voormalige buizenfabriek Dumoulin. Dat bedrijf, opgericht in 1920 door Rumbekenaar Joseph Dumoulin, maakte stenen draineerbuizen in klei voor de landbouw. De buizen dienden om de door de oorlog vernielde akkergronden weer bewerkbaar te maken. De fabriek draaide aanvankelijk op een 20-tal arbeiders die alles manueel vervaardigden. In 1950 voerde de zaakvoerder een automatisering door, maar de opkomst van de pvc-buizen leidde de neergang in van de fabriek. Rond 1975 werd de laatste buis geproduceerd in Wijtschate en sindsdien staat de site van 3,5 ha te verkommeren.

Conciërge van de 20ste eeuw

Jan Dumoulin, de zoon van Joseph, ijverde tot zijn laatste snik voor het behoud van de site en wou er een museum van maken om te vermijden dat het verhaal rond de fabriek in de vergeetput zou belanden. Op het einde van zijn leven – Jan Dumoulin stierf vorig jaar aan de gevolgen van een beroerte op 83-jarige leeftijd – geloofde zelfs zijn eigen vrouw niet meer dat het goed zou komen. Wie dat wel bleef doen was gids Philippe Mingels uit Menen en later ook Frederic Dehault (43) uit Menen en Amir Turayev (28) uit Kortrijk. Die twee filmmakers, die samen het productiehuis ‘Pssst’ onder hun hoede hebben, legden het verhaal van de wat eigenaardige man vast in de documentaire ‘Jan Dumoulin – conciërge van de 20ste eeuw’.

Volledig scherm De fabriek staat alsmaar meer te verkommeren. © Henk Deleu

“Ik leerde de fabriek kennen tijdens een Open Monumentendag”, vertelt Frederic. “Philippe Mingels gidste op het terrein en voor Jan was dat een absolute hoogdag.” Frederic raakte volledig in de ban van de geschiedenis en broedde al vlug op het idee om er een film over te maken. Hij betrok zijn compagnon Amir in zijn plan. Ze gingen samen met CO7 op zoek naar financiering voor het uitwerken en het draaien van de film. Er werd uiteindelijk een subsidieaanvraag voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling ingediend bij het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media. “Toen we op een winterse dag aanklopten bij Jan met de camera in de hand, waren we onmiddellijk welkom”, zegt de Menennaar. De documentairemakers kregen direct een rondleiding en dat was meteen het startschot voor de film.

Rock & roll

Het scenario dat Frederic en Amir voor ogen hadden, draaide echter volledig anders uit. “Jan zorgde ervoor dat het maken van deze film toch wel heel rock & roll was”, aldus Amir. “Normaal werk je met een script en een draaiboek, maar hier was dat quasi onmogelijk. Jan deed altijd zijn eigen zin. Ik herinner mij nog dat we op een dag hier arriveerden om te filmen en hij zei: ‘Kom, we zijn weg naar Langemark’. Jan was niet meer zo mobiel en hij zag in ons de buitenkans om nog eens naar de site in Langemark te gaan, waar de hoofdzetel van de buizenfabriek gelegen was. Toen we hem zegden dat dat niet onze plannen waren, trok hij zich daar niets van aan. Hij wou naar Langemark en daarmee uit.” Frederic en Amir hoopten in de loop van het opnameproces het script toch nog opnieuw op te pikken, maar dat lukte niet meer. “Eerst was er de coronacrisis en tot overmaat van ramp overleed Jan plots. Het was vanaf dan niet meer mogelijk om aan de film nog zaken toe te voegen om het verhaal in de richting van ons script te sturen. Gelukkig hadden we toen al voldoende materiaal om het verhaal van Jan en zijn eigenaardige verzameling te vertellen.”

Volledig scherm Het verhaal en film van Buizenbakkerij Dumoulin © Henk Deleu

Frederic vreest dat er van de droom van Jan, om van zijn site een museum te maken, niet veel meer in huis zal komen. “Het was eigenlijk Jan tegen de rest van de wereld”, aldus de documaker. “Hij bleef maar strijden, met af en toe een moment van hoop. Met onze film dacht hij wellicht deuren te kunnen openen. Ik was wel bereid om hem daarin te ondersteunen, maar ook ik botste tegen mijn grenzen. Wat er ook gebeurt, ik ben echter blij dat wij met onze film iets kunnen nalaten waardoor de herinnering aan Jan en zijn fabriek levendig en bewaard blijft.”

De première van de filmdocumentaire vindt plaats nu zaterdag op 11 juni om 17 uur en 18.30 uur in het Cultuurhuis in Mesen. De filmvoorstelling, waarvoor vooraf moet worden ingeschreven via www.co7.be, kadert in het evenement ‘Gif mo buzze! We zin ekki weg’. CO7 nodigt iedereen uit om zaterdag naar Mesen af te zakken om cultuur te proeven, mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te ontdekken. Dé Academie van Ieper maakte voor het evenement samen met inwoners van Mesen en Wijtschate de expo ‘Kijk, er komt weer rook uit de schouw van de buizenfabriek!’. Bezoekers kunnen nog 2 andere expo’s bezoeken: in de theaterzaal van het Cultuurhuis is er de expo ‘Landschap in versnelling’ met foto’s van vroeger en nu. In Peace Village zie je archeologische objecten uit Mesen met zelfs een unieke tunnel uit WO I. Archeoloog Simon Verdegem brengt in Peace Village de lezing ‘Het begraven slagveld’. Sportievelingen springen de fiets op voor ‘Archeologie in de Heuvels van de Westhoek’, een tocht van 32 km lang. Gids Philippe Mingels neemt wandelaars mee voor een begeleide wandeling van 5km. Wie de 214 trappen van de kerktoren van Mesen beklimt, wordt beloond met een prachtig uitzicht. Elvyre Decheiver leidt je rond in de Sint-Niklaaskerk met haar mooie crypte. Al deze en andere activiteiten zijn gratis, maar voor verschillende moet worden gereserveerd. Centraal infopunt op 11 juni is het Cultuurhuis in Mesen. Meer info via www.co7.be

Volledig scherm De buizenfabriek in Wijtschate. © Henk Deleu

