Festival Dranouter zal dit jaar wel plaatsvinden: “2.500 toeschouwers per dag, in bubbels van 4 personen”

DranouterEen normale editie van Festival Dranouter zal ook dit jaar niet plaatsvinden. De organisatie kondigt als alternatief Dranouter Zomersessies XL aan met onder andere Hooverphonic en Bart Peeters als headliners. Van 5 tot 8 augustus zijn er 2.500 toeschouwers per dag welkom in bubbels van 4. “We kunnen niet langer wachten op een wettelijk kader als we muziek willen horen in Dranouter.”

Na de topeditie van 2019 met 50.000 bezoekers stond de organisatie van Festival Dranouter klaar om ook in 2020 te knallen. “Helaas moesten we overschakelen naar een kleinschalig evenement”, zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. Tijdens Dranouter Zomersessies 2020 mochten 200 mensen aan tafels in een tent naar optredens van onder andere Absynthe Minded en Willem Vermandere kijken. “Nog een zomer op diezelfde kleine schaal werken is financieel niet haalbaar.”

Intussen is er nog steeds geen wettelijk kader vanuit de overheid voor evenementen. “Er zou op 11 mei een beslissing vallen over de mogelijkheden voor de zomer en daarvoor waren er ook al meerdere data aangekondigd waarop er meer duidelijkheid zou komen over evenementen”, aldus Vanden Broeck. “Een festivalorganisatie draait op een team van professionals, met leveranciers, artiesten en freelancers die aan de slag moeten om de Dranouter-sfeer te laten regeren.” Omdat afwachten tot de zomer geen optie is, hakte de organisatie van Festival Dranouter zelf de knoop door. Met Dranouter Zomersessies XL komt er een grote tent op het vertrouwde festivalterrein aan de Dikkebusstraat. Daar zullen 2.500 festivalgangers per dag in 625 bubbels van 4 personen zittend naar de optredens kunnen kijken.

Belgische line-up

Elke dag zal er een waardige line-up van 5 bands komen optreden. Met enkele namen reeds op de affiche legt Dranouter Zomersessies XL de nadruk op Belgisch talent. Op donderdag 5 augustus is Hooverphonic de headliner, op vrijdag 6 augustus ’20 jaar Flip Kowlier’ en op zaterdag 7 augustus staat Bart Peeters vast. Op zondag 8 augustus is Het Zesde Metaal aan de beurt. “De line-up wordt binnenkort aangevuld”, klinkt het.

Het Zesde metaal staat op de affiche voor de Zomersessies XL.

“Om alles volgens de nodige veiligheids- en hygiënevoorschriften te organiseren, delen we de tent op in bubbels. Zo zal het publiek met de nodige tussenafstand op een veilige manier kunnen genieten van de concerten. We hebben vorig jaar al bewezen dat we een veilige toch gezellige en kwalitatieve concertbeleving kunnen organiseren”, verduidelijkt Vanden Broeck. Zo kunnen de festivalbezoekers maximum 5 bubbeltickets van telkens 4 personen bestellen. Combitickets zijn er niet en zolang de huidige coronamaatregelen een traditioneel festival onmogelijk maken, zal er voorlopig geen camping ingericht worden.

Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: "Een wettelijk kader vanuit de overheid is er dan wel nog steeds niet, maar we komen tijd te kort als we nog langer wachten."

Coronagarantie

“Twijfelen of je wel een ticket zou kopen is nergens voor nodig”, weet Vanden Broeck. “Mochten de Dranouter Zomersessies XL niet - of slechts voor een beperkt publiek - kunnen plaatsvinden omwille van de coronacrisis, krijg je je tickets terugbetaald. Wacht dus niet tot alle tickets de deur uit zijn.” Festivalgangers met een ticket van 2020 krijgen via e-mail een voucher toegestuurd waarmee ze festivaltickets kunnen aankopen voor de editie van 2021 of 2022. Tickethouders krijgen persoonlijk alle info via e-mail. De ticketverkoop van Dranouter Zomersessies XL start op vrijdag 7 mei om 11 uur. “Snel zijn is de boodschap!” Meer info via www.festivaldranouter.be.

Dranouter Festival bewees vorig jaar al op een veilige manier te kunnen organiseren.