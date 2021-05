Festival Dranouter wacht niet langer op beslissing overheid en start ticketverkoop Zomersessies: “2.500 toeschouwers per festivaldag, in 625 bubbels van 4 personen”

DranouterDe organisatoren van Festival Dranouter gaan ook dit jaar geen ‘normaal’ festival op poten zetten. Er komt een coronaproof muziekevenement tussen 5 en 8 augustus, voor een publiek van 2.500 toeschouwers per festivaldag: Dranouter Zomersessies XL. “Wettelijk kader of niet, om te garanderen dat er muziek klinkt in Dranouter kunnen we niet langer wachten en moeten we vandaag uit de startblokken schieten.”

Na de topeditie van 2019, met onder andere The Kooks, Tourist LeMC en Black Box Revelation, stond de organisatie van Festival Dranouter klaar om ook in 2020 te knallen. “Het coronavirus stak daar echter een stokje voor”, zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. “Gelukkig konden we wel iets kleinschaligs doen. Wij kondigden als eerste festivalorganisatie een coronaproof concertreeks aan voor een zeer beperkt publiek en dat onder de noemer Dranouter Zomersessies. Op het podium brachten we groepen als Yevgueni, Willem Vermandere, Stef Kamil Carlens en Absynthe Minded. De concertreeks was praktisch volledig uitverkocht. Nog een zomer op diezelfde, kleine schaal concerten organiseren is financieel niet haalbaar. Bovendien is er vanuit de overheid nog steeds geen wettelijk kader voor evenementen. Al weet niemand hoe de situatie eruit zal zien begin augustus, iedereen heeft nood aan hoop en muziek. Daarom hakten we zelf de knoop door.”

Quote We begrijpen dat de coronacij­fers de dans leiden en hebben daar begrip voor, maar we willen op een professio­ne­le manier, met voldoende veilig­heids­om­ka­de­ring, een aantrekke­lij­ke affiche kunnen presente­ren. Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck.

“Er zou op 11 mei een beslissing vallen over wat er eventueel mogelijk zal zijn in de zomer. Die beslissing zou er echter al gekomen zijn op 23 april, en daarvoor was er al enkele malen sprake van een beslissing. Telkens werd dat uitgesteld. Ook deze keer is niet zeker of we te weten kunnen komen wat de exacte voorwaarden zullen zijn in augustus. We begrijpen dat de coronacijfers de dans leiden en hebben daar begrip voor. Maar we willen op een professionele manier, met voldoende veiligheidsomkadering, een aantrekkelijke affiche presenteren. En dat kost tijd en we komen tijd te kort als we nog langer wachten. De vaccinatiecijfers gaan de goede richting uit, en net zoals zoveel andere collega’s hebben we ervaring met crowdcontrol, veiligheidsprotocollen en kunnen we kort op de bal spelen.”

Volledig scherm Het Zesde metaal staat op de affiche voor de Zomersessies XL. © Festival Dranouter

“Een festivalorganisatie draait op een team van professionals die aan de slag moeten. Als we komende zomer een veilige context willen bieden waarbij onze leveranciers, artiesten en de vele freelancers een eerlijke vergoeding krijgen, dan moeten we nu beginnen. We nemen de vlucht vooruit, met het engagement dat we ons flexibel aanpassen aan de regels en er alles aan doen om de Dranouter-sfeer te laten regeren. Na 45 jaar Festival Dranouter hebben we al wat watertjes doorzwommen, maar we willen verder vooruit. En daarvoor moeten we eerst deze zomer gezond door raken.”

Belgisch toptalent

De Zomersessies XL wordt een festivaleditie op kleinere schaal met één podium, maar wel met alles erop en eraan. “Zo dompelen we het grote festivalterrein aan de Dikkebusstraat onder in de gezelligheid die zo eigen is aan Festival Dranouter”, aldus de organisator. “Op het muziekevent zal een beperkt publiek welkom zijn: 2.500 toeschouwers per festivaldag, in 625 bubbels van 4 personen. Op elke festivaldag plakt een waardige line-up van 5 bands. In de ruime, goed geventileerde festivaltent Kayam kunnen de verschillende bubbels zittend aan hun tafeltje genieten van de live-optredens.”

Volledig scherm Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: “Een wettelijk kader vanuit de overheid is er dan wel nog steeds niet, maar we komen tijd te kort als we nog langer wachten.” © Henk Deleu

De Dranouter Zomersessies XL leggen de nadruk op Belgisch talent en maken al enkele namen bekend. Op donderdag 5 augustus is Hooverphonic de headliner, op vrijdag 6 augustus ’20 jaar Flip Kowlier’ en op zaterdag 7 augustus staat Bart Peeters vast. Op zondag 8 augustus is Het Zesde Metaal aan de beurt. “De line-up wordt binnenkort aangevuld”, klinkt het.

Veiligheid boven alles

“Uiteraard zorgen we als organisatie ook nu voor de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen”, verduidelijkt de festivaldirecteur. “We volgen alle beslissingen en communicatie van de Nationale Veiligheidsraad nauwkeurig op en passen alle maatregelen die nodig zijn strikt toe. De tent zal opgedeeld worden in verschillende bubbels, zodat het zittend publiek met de nodige tussenafstand de concerten kan volgen. Met de succesvolle Dranouter Zomersessies 2020 toonde de organisatie dat ze veiligheid hoog in het vaandel draagt en toch een gezellige en kwalitatieve concertbeleving kan garanderen.”

Muziekliefhebbers kunnen maximum 5 bubbeltickets van telkens 4 personen aankopen. Combitickets zijn er niet te koop. Zolang de coronamaatregelen een echt festival onmogelijk maken, wordt er geen camping ingericht voor de Dranouter Zomersessies XL. Als een festivaldag uitverkocht is in voorverkoop, dan zullen er aan de deur geen festivaltickets meer te koop zijn.

Coronagarantie

“Twijfelen of je wel een ticket zou kopen is nergens voor nodig”, weet Vanden Broeck. “Mochten de Dranouter Zomersessies XL niet - of slechts voor een beperkt publiek - kunnen plaatsvinden omwille van de coronacrisis, krijg je je tickets terugbetaald. Wacht dus niet tot alle tickets de deur uit zijn.” Festivalgangers met een ticket van 2020 krijgen via e-mail een voucher toegestuurd waarmee ze festivaltickets kunnen aankopen voor de editie van 2021 of 2022. Tickethouders krijgen persoonlijk alle info via e-mail. De ticketverkoop van Dranouter Zomersessies XL start op vrijdag 7 mei om 11 uur. “Snel zijn is de boodschap!” Meer info via www.festivaldranouter.be.

Volledig scherm Dranouter Festival bewees vorig jaar al op een veilige manier te kunnen organiseren. © Henk Deleu