Festival Dranouter pakt uit met campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, spiking en genderdiscriminatie: “Als iedereen zijn steentje bijdraagt, creëren we een veilig festival”

DranouterOp het West-Vlaamse Dranouter Festival is iedereen welkom en kan iedereen zichzelf zijn. “En dat willen vooral zo houden”, klinkt het bij de organisatoren. Het muziekevenement zet daarom een campagne op waarbij respect wordt gevraagd voor elke bezoeker, ongeacht gender, afkomst, overtuiging of seksuele geaardheid. “We installeren een meldpunt en herinneren bezoekers eraan hun drankgebruik te matigen.”

“Ons festival profileert zich als een veilige familiegebeurtenis”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Jaarlijks - de coronaperiode even niet meegerekend - ontvangen wij 50.000 bezoekers die komen genieten van een ontspannende muziekvakantie. Dat is veel volk en we zouden onszelf blaasjes wijsmaken als we ontkennen dat ook hier al zaken gebeurden die niet door de beugel kunnen. We zijn echter een veilig en open-minded muziekevent en we willen dat absoluut zo houden.”

Experts

Daarom lanceert Festival Dranouter proactief een campagne. De organisatie zet vooral in op communicatie op en rond het festival. “We halen het onderwerp aan in onze brochure en op doeken die we ophangen aan de hekken rond het terrein. Ook op de LED-schermen en op sociale media zal onze actie duidelijk zichtbaar zijn.”

Er zal een reeks concrete maatregelen en actiepunten zijn. “Daarvoor laten we ons bijstaan door experts. We werken bijvoorbeeld samen met het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare en voeren gesprekken met de politie van de zone Arro Ieper en het parket.” Tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatst het festival extra verlichting op en rond de site. “We voorzien chillzones waar festivalgangers zaken kunnen melden die niet kunnen. In die zones staat een suggestiebox, waar we bezoekers om input vragen.” Dranouter Festival lanceert ook een telefoonnummer dat constant bereikbaar is als algemeen meldpunt, bemand door een speciaal samengesteld team van medewerkers en geschikt om gelijk welk probleem te melden: seksueel overschrijdend gedrag, (needle)spiking, een onveilig gevoel….

Jaimie van Down The Road

Eventuele slachtoffers kunnen dus hun verhaal kwijt, al dan niet anoniem. “Bezoekers kunnen zowel bij dat meldpunt als bij de vele medewerkers terecht met om het even welke uitdaging of probleem”, weet Vanden Broeck. “Wie wil en waar nodig verwijzen we door naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.” De medewerkers krijgen een vorming. “De vrijwilligers krijgen een duidelijke briefing over wat grensoverschrijdend gedrag is en welke stappen er al dan niet gezet moeten worden.” Dranouter vzw, de vereniging achter het festival, neemt in haar ticketvoorwaarden een charter op over respect en diversiteit. Op het terrein vindt de bezoeker voor het eerst ook genderneutrale toiletten.

“Waar we verder al vele jaren aandacht aan besteden, is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Verschillende aanpassingen die wij ooit op ons festival uitprobeerden, namen andere festivals over. Op Dranouter kunnen mensen met een beperking gebruik maken van onder andere een ‘tribune’ van waarop rolstoelgebruikers de concerten goed kunnen zien, aangepast sanitair, een verzorgingstent met verzorgingsbed en tillift en de speciaal uitgeruste Plus Camping. Dit jaar geven we zelfs iemand met een mentale beperking een plaats op de affiche: op vrijdag 6 augustus komt Jaimie van Down The Road een dj-set spelen.”

Guinness

Diversiteit is een kernwoord, en dat vertaalt zich duidelijk ook in de line-up. “We boekten in het verleden niet met een achterliggende agenda, en dat deden we ook dit jaar niet bewust. Festival Dranouter gaat steeds voor een evenwichtige balans van kwalitatieve, getalenteerde acts.” Voor 2022 heeft meer dan de helft van de bands een vrouwelijk frontvrouw of vrouwelijke muzikanten in de rangen.

Tot slot is in Dranouter bewustmaking op vlak van alcohol- en druggebruik een van de pijlers. “Een frisse Guinness, Brugse Zot of Poperings Hommelbier of St. Bernardus, het kan allemaal. Een pintje hoort erbij, maar met onze campagne herinneren we er de festivalgangers aan om hun alcohol- en druggebruik te matigen, om af en toe water te drinken, om alert te zijn voor spiking of om voor hun vrienden te zorgen als die een glaasje te veel op hebben. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, creëren we een veilig festival.”

Festival Dranouter vindt dit jaar plaats op 5,6 en 7 augustus. Meer info via www.festivaldranouter.be.