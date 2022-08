Festival Dranouter meteen goed van start: “We gaan door het dak”

Dranouter Van koetsier in Japan tot biermaker in Dranouter: Jan Courtens (49) brouwt het gerstenat van De Moare

Zo’n 100 jaar geleden was er in Heuvelland geen enkele wijnbouwer te vinden, terwijl elk dorp een bierbrouwer rijk was. Anno 2022 is dat omgekeerd, de wijndomeinen zijn niet meer te tellen, terwijl er van bierbrouwers geen sprake meer is. Met brouwerij De Moare in Dranouter komt daar nu verandering in. Brouwer van dienst is Jan Courtens, een veertiger die jaren in Japan woonde en werkte, maar door de coronacrisis een andere weg moest inslaan.

