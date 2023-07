Festival Dranouter krijgt met ‘De Koer’ een extra podium: “Peace, love en patchouli!”

Heuvelland ontslaat algemeen directeur na klachten personeel: “Situatie onhoudbaar? Ik heb altijd op menslieven­de wijze gewerkt”

Na een tuchtprocedure heeft de gemeente Heuvelland algemeen directeur Jef Huyghe, die aan het hoofd van de administratie en het gemeentepersoneel stond, ontslagen. ‘Manipulatief gedrag’, is één van de conclusies in het rapport van de preventieadviseur. Een rapport dat er kwam na meerdere klachten van personeelsleden over Huyghes manier van werken. Zelf gaat hij in beroep.