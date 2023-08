Festival Dranouter klokt af op 50.000 bezoekers: “Die laag modder? Met laarzen aan kan je ook feesten”

Auto van afwezige Fransen brandt uit in midden van de straat: brandstich­ting lijkt vast te staan

Langs de Briekhoekstraat in Wervik, vlakbij het kruispunt met de Kasteelstraat, is woensdagnacht een Renault Mégane in vlammen opgegaan. Toen de wagen vuur vatte, stond hij dwars over de straat. De politie vermoedt dat er eerst ingebroken werd in het voertuig en het vervolgens met opzet werd weggeduwd van onder de carport waar het al een tijd geparkeerd stond.