Festival Dranouter investeert in duurzaamheid: “In een zonnig jaar vangen we de helft van onze jaarlijkse energienood op”

Onder impuls van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, een organisatie die de principes van duurzaam wonen en bouwen in de praktijk helpt omzetten, werd een analyse gemaakt van de infrastructuur. “We speelden al langer met plannen om alles energie zuiniger te maken. Daarom dienden we enkele jaren terug een aanvraag in bij de provincie voor ondersteuning. Daarmee zetten we in op extra isolatie en zetten we zoveel mogelijk verlichting om naar LED”, aldus de directeur. “Extra regenwaterputten zorgen voor maximaal gebruik van regenwater voor alle sanitair. Ook werd de verwarmingsinstallatie energie-efficiënter. Maar de meest in het oog springende investering kwam met het plaatsen van de 90 zonnepanelen. Deze hebben een vermogen van 30.000kWh waarmee we in een zonnig jaar zowat de helft van onze jaarlijkse energienood van de volledige infrastructuur kunnen opvangen.”