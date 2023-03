Festival Dranouter geeft beste uit Britse folkscene een podium: “Brexit is goede reden om die bands in de kijker te plaatsen”

Rachel klinkt op haar honderdste verjaardag: “Mijn geheim? Niet doodgaan hé!”

Ze kan het nog altijd goed uitleggen en een flauw mopje is ook nooit ver weg. Rachel Carette uit Lauwe viert vandaag haar honderdste verjaardag in rusthuis Ceres in Lauwe. “Elke avond bid ik tot God om niet meer wakker te worden en toch word ik elke keer weer wakker. Als ik bij Hem kom, zal hij ervan langs krijgen”, lacht de kranige eeuwelinge.