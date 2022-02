Festival Dranouter gaat na twee jaar opnieuw voor een volwaardige editie: “We hebben het keihard gemist”

DranouterNadat corona twee jaar na elkaar roet in het eten gooide, gaat Festival Dranouter dit jaar opnieuw voor een editie met alles erop en eraan. In de kerk worden dit keer geen concerten georganiseerd, maar in de plaats komt er een nieuwe concerttent: De Cirq. “Hopelijk kunnen we een onbezorgd festival beleven, want we zijn daar allemaal wel aan toe”, zegt Sally Meysman van café De Zon.

“Dat de voorbije jaren niet normaal verliepen hoeft geen betoog”, zegt organisator Bavo Vanden Broeck. “In plaats van Festival Dranouter organiseerden we twee jaar op rij zomersessies. In 2020 mochten slechts 200 mensen elk concert bijwonen. Vorige zomer mocht het al iets grootser, met de ‘Dranouter Zomersessies XL’, waar elke dag 5.000 bezoekers naar het terrein afzakten.” Nu er weer versoepelingen in zicht zijn, besliste de organisatie om opnieuw voor een volwaardige editie van het festival te gaan. Die zal plaatsvinden op 5, 6 en 7 augustus.

Ronde circustent

Namen worden er nog niet vrijgegeven, maar er wordt volop gewerkt aan de line-up. “We werken ook aan een nieuwe opstelling van het festivalterrein”, aldus Bavo Vanden Broeck. “Dit jaar voorzien we een nieuw concertpodium: De Cirq. Het gaat om een ronde circustent, waar zowel intieme muziek als uitbundige partybands aan bod komen. In de kerk worden geen concerten meer georganiseerd. De kerk van Dranouter is een prachtplek voor intieme livemuziek, maar een tent is nu eenmaal eenvoudiger om alle ventilatienormen te halen. Dus dat podium valt weg. Het festivalterrein krijgt dus een make-over, maar alle elementen om er een topeditie van te maken blijven aanwezig: meerdere podia, heel wat themabars, lekker eten, een groot aanbod aan animatie en ruime campingsites.”

Volledig scherm Sally Meysman, uitbaatster van café De Zon in Dranouter, kijkt reikhalzend uit naar het festival. © Henk Deleu

Voor de horeca in Dranouter is het nieuws een opsteker. “We hebben het twee jaar moeten missen”, zegt Sally Meysman van café De Zon in het centrum van het dorp. Sally nam in 2016 het volkscafé over en heeft goede herinneringen aan het festival. “In het festivalweekend is het altijd volle bak hier. Je hoeft niets te organiseren, er is gegarandeerd heel veel volk. Ik ga blij zijn om enkele vaste gezichten terug te zien, die ik nu al even moet missen. Hopelijk zijn tegen dan alle maatregelen opgeheven en kunnen we een onbezorgd festival beleven. Ik denk dat we daar allemaal wel aan toe zijn.”

Typische sfeer

Burgemeester van Heuvelland Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) is eveneens heel tevreden. “Vooral voor de horeca en de verenigingen die een graantje meepikken van het muziekevent is dit heel fijn nieuws. We hebben er het volste vertrouwen in dat het vlot zal verlopen.” De burgemeester kijkt er persoonlijk naar uit om naar het festival te gaan. Het is geen geheim dat de burgervader een muziekliefhebber is. “Ik ga vooral heel tevreden zijn om weer het echte Dranoutersfeertje te kunnen opsnuiven. Een beperkte editie zoals vorig jaar is wel leuk, maar het is hetzelfde niet.”

Volledig scherm Festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck: "Alle elementen blijven echter aanwezig om er een topeditie van te maken: meerdere podia, heel wat themabars, lekker eten, een talrijk aanbod aan animatie en ruime campingsites.” © Henk Deleu

Vandaag, woensdag 9 februari, ging de vroegboekactie voor het festival van start. “We bieden opnieuw een coronagarantie aan bij het aankopen van de tickets. De ‘diehardfans’ adviseren we om niet te wachten met het boeken van een ticket. Als het alsnog komt tot een beperkt aantal bezoekers, zoals vorig jaar, dan krijgen eerste ticketkopers steeds voorrang. De liefhebbers zijn er maar beter snel bij.”

Lente

De vroegboekactie loopt tot het einde van de winter. Op 21 maart start samen met de lente de reguliere voorverkoop. “In die periode maken we ook het volledige programma bekend”, alsnog de festivaldirecteur. Zolang de vroegboekactie loopt kunnen Dranouterfans weekendtickets kopen met 12 euro korting. Ook de campingtickets zijn goedkoper tot de start van de lente, 18 euro in plaats van 20 euro.