Festival Dranouter dropt eerste lading namen voor editie 2023: “Een mix van Belgische, internationale en beloftevolle bands”

Cultuur herleeft in Menen na corona: “Ons cultuurcen­trum haalt nu zelfs meer bezoekers dan voor corona”

Tijdens de coronacrisis lag cultuur overal stil, ook in Menen. Nu we bijna een jaar verlost zijn van het virus, is duidelijk dat cultuur in Menen meer dan ooit herleeft. “Boulevard Solar kende een prachtzomer en de bezoekersaantallen van CC De Steiger scheren opnieuw hoge toppen”, glundert schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA).