Festival Dranouter biedt 6.000 tickets minder aan wegens tekort aan vrijwilligers: “Anders kunnen we kwaliteit niet meer garanderen”

Dit weekend is het nog in Werchter te doen, maar op 5, 6 en 7 augustus kunnen de festivalgangers naar Dranouter. Op de affiche groepen als ZAZ, Rodrigo y Gabriela en Tindersticks. De organisatoren hebben echter moeite met het vinden van medewerkers. “Het driedaags familiefestival in Heuvelland steunt voor het grootste deel op vrijwilligers, op verschillende posten”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Die mensen zorgen voor bemanning aan de bar, verzorgen de backstage, bemannen de verkeersposten en de toegangscontrole en leiden de campings in goede banen. De vele vrijwilligers zorgen er elk jaar voor dat het festival goed verloopt, en zijn onmisbaar voor de organisatie.”

Vlotte service

Voor corona rekende Festival Dranouter jaarlijks op zo’n 1.000 vrijwilligers. Dit jaar anticipeerde de organisatie op een moeilijke zoektocht en plande ze er slechts 850 in. “Door achter de schermen te herstructureren en ons terrein te herschikken, hebben we al rekening gehouden met een daling van vrijwilligers na corona”, aldus Vanden Broeck. De zoektocht naar vrijwilligers blijkt nu minder evident, waardoor de organisatie besliste om minder tickets beschikbaar te stellen. “Dankzij deze ingreep blijft Festival Dranouter een kwaliteitsvol festival voor iedereen. Dat is een absolute must. We willen de festivalbezoeker een vlotte service garanderen aan de bonnenstands, de catering en de parking. De vrijwilligers moeten tussen hun shifts door kunnen genieten van de liveoptredens en de sfeer”, weet de directeur.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm “Dankzij deze ingreep blijft Festival Dranouter een kwaliteitsvol festival voor iedereen. Dat is een absolute must." © Henk Deleu

In alle vrijwilligersploegen is er nog een tekort, de organisatie kan overal nog extra krachten gebruiken. “Het is niet zo dat één grote ploeg is die niet ingevuld geraakt. Dat zorgt er gelukkig voor dat het festival zal draaien, weliswaar met een iets beperktere capaciteit, zoals het er nu uitziet. Festivalgangers mogen dus op hun beide oren slapen: het wordt sowieso een feestelijke festivaleditie.” Naarmate er extra vrijwilligers zouden inschrijven, bekijkt de organisatie om het aantal beschikbare tickets aan te passen. “Andere jaren zakken er per festivaldag gemiddeld 15.000 bezoekers af naar Dranouter. Voor deze editie is het dat aantal dus voorlopig gereduceerd tot slechts 13.000 bezoekers per festivaldag. Festival Dranouter hoopt om in de weken die volgen nieuwe vrijwilligers aan te trekken, of om oude vrijwilligers opnieuw warm te maken om zich in te schrijven.”

Verenigingen

Individuele vrijwilligers krijgen bij Festival Dranouter, naast een festivalticket, eet- en drankbonnetjes om het festival comfortabel door te komen. Aan elke bar is er gratis water en gratis koffie voorzien voor medewerkers. Het festival is ook op zoek naar allerhande verenigingen: jeugdhuizen, loopclubs, studentenclubs en fanfares. Als verenigingen zich inschrijven, is de organisatie bereid om hun clubkas te spijzen. “Als er meer vrijwilligers zich inschrijven, zullen er hopelijk weer meer tickets beschikbaar zijn”, klinkt het nog. Een overzicht van alle ploegen is te vinden via het online vrijwilligersplatform medewerker.mydranouter.be/ . Via dat platform kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden om vrijwilliger te zijn op Festival Dranouter 2022, alsook voor de opbouw of afbraak. Geïnteresseerde verenigingen via medewerkers@festivaldranouter.be meer info kunnen verkrijgen omtrent return voor verenigingen. Alle info over het festival via festivaldranouter.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.