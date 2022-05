Eva De Roovere met nieuwe plaat in Muziekcentrum Dranouter

Eind februari kwam Eva De Roovere met een gloednieuw album naar buiten. Met ‘Hier en nu’ komt ze nu ook naar Dranouter Muziekcentrum. De plaat is een mix van akoestische en elektrische gitaren, analoge en digitale synths en eighties en nineties beats. Met de plaat is Eva De Roovere helemaal terug. De Roovere begon bij Kadril en maakte ook albums met Oblomov, Gerry De Mol en in eigen naam. Een van haar bekendste nummers is ‘Slaap lekker (Fantastisch toch)’.

Ook op het programma in Dranouter is Son of Town Hall (13 mei), een Brits-Amerikaans duo dat je graag meeneemt naar vervlogen tijden. Op 15 mei is het de beurt aan de legendarische Hackensaw Boys. “Ze brengen country-blues, bluegrass en oldtimers gespeeld met de bevlogenheid van een punkband”, klinkt het. Op 28 mei komt Paul James & The Drowned Lovers langs in de Westhoek. Paul James mixt in dit project folk met jazz en andere meer psychedelisch geluiden. De muzikant ontwikkelde een workshop samenspel en die kan men de dag tussen 14 uur en 16 uur. Geschikt voor alle leeftijden, alle niveaus en elk muziekinstrument. Meer info via www.muziekcentrumdranouter.be.