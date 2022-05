Ervaren jager (63) sterft naast dode ree op Kemmelberg

Patrick Geelhand de Merxem was advocaat van 1986 tot 2020 en ook voormalig stafhouder van de balie van Ieper. Hij was ook gekend als gepassioneerd jager. Hij was oprichter en bezieler van de wildbeheereenheid ‘In Flanders Fields’. In 2019 liet hij na 26 jaar het voorzitterschap van de vzw over. “Stoppen met jagen doe ik niet, mijn passie is daarvoor veel te groot”, klonk het toen in een interview. Als advocaat was hij onder meer gespecialiseerd in jachtrecht. Hij was ook lesgever bij het Instituut voor de Jachtopleiding en lid van de Patrijzencommissie sinds 1996. Tien jaar lang gaf hij ook recht bij Syntra West.