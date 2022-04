Erfgoeddag toont schoolverleden van de Westhoek: “Waar vroeger leerlingen op de banken zaten, is er nu een ontmoetingscentrum, verenigingslokaal of handelspand”

WesthoekOnder de noemer ‘Erfgoeddag maakt school’ wordt op Erfgoeddag het erfgoed van het schoolleven in de kijker geplaatst. In onze CO7-regio staat heel wat op het programma. Hieronder lichten we er enkel activiteiten uit, maar het loont zeker de moeite om een blik te werpen op het volledig programma. Pas op: voor een aantal activiteiten is inschrijven verplicht.

Sint-Juliaanklooster in Langemark-Poelkapelle

In Langemark-Poelkapelle kan op zondag 24 april een bezoek worden gebracht aan de oude jongensschool aan de Poelkapellestraat 37 voor een tentoonstelling over onderwijs in gemeente. Ook het vroegere klooster in Sint-Juliaan, dat nu gerenoveerd wordt door de familie Missinne, zet haar deuren open. “Tijdens de Erfgoeddag zetten we het erfgoed in de kijker, zowel roerende (voorwerpen) als immaterieel (verhalen, technieken en vaardigheden) cultureel erfgoed”, zegt schepen van Cultuur Laurent Hoornaert. “Dit jaar focussen we op ‘onderwijs’ en betrekken we niet alleen de inwoners van Langemark-Poelkapelle, maar ook de scholen en hun leerlingen, die een hele week, van 25 april tot 29 april, met erfgoed aan de slag gaan.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In Langemark-Poelkapelle kan een bezoek worden gebracht aan de oude jongensschool. © RV

Op Erfgoeddag opent om 13.30 uur de tentoonstelling in de oude jongensschool en de academie. Daarnaast er een demonstratie kalligrafie, zijn er speelplaatsspelletjes en een bar door Chiro Ixagodo en taarten en koffie van de Beeldbank Langemark-Poelkapelle. De bezoeken in het vroegere klooster aan de Sint-Juliaanstraat in Sint-Juliaan vinden plaats om 14 uur, 15 uur, 16 uur en 17 uur door de familie Missinne. Inschrijven via cultuur@langemark-poelkapelle.be. Tijdens de erfgoedweek van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april organiseren verschillende scholen uit Langemark-Poelkapelle erfgoed in hun eigen school. Er worden verschillende bezoeken gebracht aan de Beeuwsaertmolen in Bikschote en de leerlingen gebruiken hiervoor de educatieve erfgoedkoffer ‘De Molenbrigade’.

De Lijstermolen in Heuvelland

In het kader van Erfgoeddag staat in Westouter het Lijstermolenweekend op het programma. De Lijstermolen is eindelijk klaar voor gebruik na een lange restauratieprocedure. Op zaterdag 23 april is er tussen 14 uur en 18 uur doorlopend begeleid bezoek aan de molen. Er is een tentoonstelling en er zijn Vlaamse kermisspelen. Onder begeleiding van Patrick Traisnel wordt er gefietst over een afstand van 24 km. Afspraak aan de Lijstermolen om 14 uur. Inschrijven verplicht. Wie niet graag fietst kan deelnemen aan de wandeling in en op de Rodeberg met molenverhalen. De wandeling kan niet worden gedaan met een buggy. Inschrijven verplicht. Die zaterdag om 20 uur is er een lezing van John Verpaalen over molens in de Westhoek in vakantiehuis Malperthuis. Ook hiervoor moet je inschrijven. Ook op zondag 24 april zijn er tussen 14 uur en 18 uur heel wat activiteiten met opnieuw de fietstocht en de wandeltocht. Inschrijven voor de activiteiten kan hier.

Volledig scherm De Lijstermolen is volledig gerestaureerd en klaar voor gebruik. © Henk Deleu

Verdwenen scholen in Ieper

Het Ieperse Stadsarchief organiseert van zaterdag 23 april tot en met 30 april in de bib van Ieper ‘Scholen op het scherm: klasfoto’s van vroeger’. Het Stadsarchief duikt in het schoolverleden van Ieper en de deelgemeenten en laat in de bib de mooiste klasfoto’s uit de collectie van het Stadsarchief en ‘Westhoek verbeeldt’ passeren. Een terugblik naar de lessen snit en naad, de inktpotten op de lessenaar en bikkelen op de speelplaats. Ook aan de bibliotheek van Ieper loopt vanaf zondag 24 april tot en met dinsdag 24 mei de openluchtexpo ‘Verdwenen scholen’. “Heel wat Ieperse schoolgebouwen kregen de voorbije eeuw een nieuwe functie. Waar vroeger leerlingen op de banken zaten, is er nu een ontmoetingscentrum, verenigingslokaal of handelspand”, aldus het organiserende Stadsarchief. “Speciaal voor Erfgoeddag gingen vrijwilligers van ‘Ieper verbeeldt’ in de fotocollectie van www.westhoekverbeeldt.be op zoek naar oude klasfoto’s van die verdwenen scholen. De foto’s geven een unieke blik achter de gevels van die verdwenen scholen.”

Volledig scherm Klasfoto van het eerste leerjaar Mariaschool Kapucijnen uit 1930. © Westhoekverbeeldt.be

Le Pensionnat in Poperinge

Op Erfgoeddag opent in Poperinge Le Pensionnat du Sacré Coeur aan Het Pensionaat op het Abeleplein in Watou. “We nemen de bezoeker mee in de tijd”, aldus de organisatoren. “Je bezoekt een ingericht klaslokaal, kapel en chambrettes. Misschien vind je jezelf of je familie terug op de tientallen klasfoto’s. Educatieve platen en handwerk tonen hoe het vroeger was. De chambrettes laten zien hoe de meisjes sliepen. Je kan deelnemen aan een les schoonschrift met pen en inkt.” De activiteit loopt tot 28 april.

De brouwerij in Vleteren

In Vleteren is er onder de noemer ‘School maakt bier’ in het ’t Oud Schooltje Oostvleteren een rondleiding, een tentoonstelling van oude schoolfoto’s en een degustatie. In het voormalig schooltje bevindt zich nu de brouwerij van de Struise Brouwers. Er is een rondleiding om 14 uur en 16 uur. Reservering verplicht. Dat kan tot 22 april via 057/40.93. 23 of via cultuur@vleteren.be. Het aantal plaatsen is beperkt tot 2 keer 40.

Een volledig overzicht van Erfgoeddag is te vinden op de website van CO7.

Volledig scherm De brouwerij Struise Brouwers bevindt zich in gebouwen van 't Oud Schooltje in Oostvleteren. © Jan D'Hondt

Volledig scherm Op Erfgoeddag wordt erfgoed in de kijker geplaatst, dit jaar is het thema scholen. © RV