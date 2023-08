Eerste regenbui op Festival Dranouter: “We hebben het hier al erger meegemaakt”

IN BEELD. Toen was het nog droog... succesvol­le eerste festival­dag op de weide van Dranouter

In tegenstelling tot heel wat andere plaatsen in het land, bleef het grotendeels droog in de Westhoek. Volgens de organisatoren zakten op de eerste festivaldag maar liefst 15.500 muziekfans af naar Dranouter. “Het is een echte recordopkomst voor onze vrijdag, wat normaal de rustigste dag is. Zalig om te zien hoe het publiek geniet”, aldus festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck.