Eénrichtingsverkeer in Galooiestraat als proefproject

Vrijdag­markt keert terug naar de Steenakker: “Het is beter dat alle marktkra­mers hier nu samen staan”

De terugkeer van de wekelijkse vrijdagmarkt op het belevingsplein de Steenakker in Wervik is dankzij het mooi weer en de nieuwsgierigheid van de trouwe marktbezoekers een echte meevaller geworden. “Eindelijk hebben we onze markt terug”, hoorden we meermaals. De Steenakker stond goed vol. De opstelling in rijen is compleet anders dan vroeger.