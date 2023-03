Drie rijbewijzen ingetrokken tijdens zondagse controles in zeven gemeenten

Stellingen begeven onder gebeuk van stormwind in centrum van Moorslede: “Die ene plofte vlak voor mijn neus neer, met een stevige klap”

In de Dadizeelsestraat in Moorslede zijn vrijdag met vijf minuten verschil twee stellingen omgewaaid, onder meer voor een statige woning die gerenoveerd wordt. Als bij wonder raakte er niemand gewond. “Maar als ik twee of drie seconden vroeger was vertrokken van bij me thuis...”, zegt buurtbewoner Johan Van Ryssel.