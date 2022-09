Dranouter herdenkt de dood van de beroemde astronoom en cartograaf Petrus Plancius

Petrus Plancius werd in 1552 geboren in Dranouter als Pieter Platevoet. Hij groeide op in het dorp, maar werd invloedrijk in Nederland. Als astronoom, cartograaf, geograaf en predikant was Plancius in de 16de eeuw een belangrijk figuur. Hij liep school in Hondschote, waarna hij in Duitsland en Engeland theologie, geschiedenis en talen studeerde. Na het afwerken van zijn studies werd Plancius in 1576 benoemd tot predikant van de Gereformeerde Kerk en vestigde zich in de Zuidelijke Nederlanden. Toen de rooms-katholieke kerk enkele jaren later opnieuw heel wat macht in handen kreeg, zag Plancius zich genoodzaakt om te vluchten naar de Noordelijke Nederlanden, meer bepaald naar Amsterdam, om te voorkomen dat hij ter dood zou worden gebracht. Petrus Plancius is 400 jaar geleden overleden te Amsterdam.

Het Planciusjaar werd eerder ingezet met een lezing door schrijver Koen D’Haene uit Wevelgem die in zijn boek Ketters van de Kemmelberg Petrus Plancius laat opdraven. In 2008 schreef D’Haene al een essay over de beroemde Dranouternaar. Heuvelland heeft echter nog meer zaken in petto in het Planciusjaar.

Filmvoorstelling Nova Zembla

‘Nova Zembla’ is een Nederlandse film uit 2011 die het waargebeurd verhaal vertelt van Willem Barentsz, toen opgetekend door het jonge bemanningslid Gerrit de Veer. Die is assistent van dominee Petrus Plancius, gespeeld door Jan Decleir. Gerrit is verliefd op de dochter van Plancius en wordt door de dominee meegestuurd op expeditie. De filmvoorstelling vindt donderdag 22 september plaats in de Barbier in Dranouter en start om 20 uur. Inschrijven kan hier.

Volledig scherm Nova Zembla Petrus plancius Jan decleir 2011 © Youtube

Planciusnocturne

Op vrijdag 23 september is er een totaalspektakel rond de figuur van Peter Plancius. Meer info daarover volgt.

Petrus Plancius bezocht: 2-daagse busreis

Een reis in het spoor van Plancius naar Amsterdam en Haarlem. Het vertrek is gepland op zaterdag 1 oktober. In Amsterdam staat een geleid stadsbezoek op het programma en wordt een themavoorstelling aangedaan. Op zondag wordt in Haarlem op zoek gegaan naar Vlaamse verhalen in de stad. Meer info hier.

Winterwandeling: Waar sterren niet stille blijven staan

Tijdens de 17de editie van de Winterwandeling staan de twaalf sterrenbeelden benoemd door Petrus Plancius centraal. Meesterverteller en muzikant Yves Bondue doet het allemaal uit de doeken met een flinke snuif humor en passende muziek. Data zijn: 19/11, 25/11, 10/12, 13/01, 20/01, 27/01, 28/01, 4/2,10/2 en 17/2. Inschrijven kan hier.

