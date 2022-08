Dranouter Festival klokt af op 51.000 bezoekers: “Een topeditie”

‘Showcase Scotland’

Donderdag zakte een recordaantal bezoekers af naar de startdag van Festival Dranouter. “De startdag is een gratis extraatje voor tickethouders van een weekendticket en voor inwoners van Heuvelland”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Het programma, met onder andere een optreden van Preuteleute, was het begin van een uitzinnig festivalweekend.” Het muziekevenement werd op vrijdag op gang geschoten door de Vlaamse folkband Marvara en in de loop van het festival passeerden heel wat Schotse acts in kader van het project ‘Showcase Scotland’ de revue.

“Guido! Guido! Guido!”

De Zon

Tijdens het weekend van Festival Dranouter is er wel altijd ambiance in het dorp. Dit jaar was dat vooral het geval in horecazaak Circus 157 op het Planciusplien. Voor de gelegenheid opende restaurant De Bralle opnieuw de deuren van hun zaak in de Dranouterstraat en dat in pop-upvorm. De Bralle is al enige tijd verhuisd naar de vroegere D’Hellekapelle. Opvallend was wel dat café De Zon het volledige weekend dicht bleef. Dat café, waar de roots van het festival liggen, is al even op zoek naar een overnemer. Wellicht daarom dat het wat kalmer leek dan andere jaren in het centrum van Dranouter.