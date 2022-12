Dorpskernen Heuvelland worden Zone 30: “Niet enkel verkeersborden, ook politie zal controleren”

Op de jongste gemeenteraad werd beslist om in alle Heuvellandse dorpen zone 30 in te voeren. De omwoners zijn daarover bevraagd geweest. N-VA-raadslid Ivo Fonteyne vindt dat een goed plan, maar vraagt of er op vlak van handhaving afspraken zijn gemaakt. “Een zone 30 zal uiteraard zichtbaar zijn met borden, maar ook de politie wordt ingeschakeld”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Die zei vroeger niet te kunnen of willen flitsen in zone 30, maar daar is verandering in gekomen. De politie zal zeker in het begin op snelheid controleren. Ook hebben we nog ons eigen wagentje waarmee we automobilisten erop attent kunnen maken dat ze zich in een zone 30 bevinden. Liever eerst op die manier dan al onmiddellijk flitsen.”