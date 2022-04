Dochter van koloniekind in WO I schenkt haar briefjes aan IFFM: “Ze was twee toen ze naar Frankrijk werd gestuurd”

Lena Dekersgieter (72) en haar man Johan Vermeersch (71) hebben een Oekraïense schoondochter. Ze zien het leed dat de burgers er meemaken met lede ogen aan. Toen Olha Hruba er met hun zoon Willem (35) trouwde in 2017 werden ze nog hartelijk ontvangen in het land, dat nu door oorlog wordt verscheurd. “Voor ons was het een hele belevenis om naar het land van onze schoondochter te trekken voor het feest”, vertelt Lena. “Het is verschrikkelijk wat er zich daar allemaal afspeelt. Onze zoon en schoondochter hebben een zoontje Vanya, die ondertussen één jaar oud is. Zijn grootvader in Oekraïne heeft hij echter nog nooit kunnen zien. Het is hartverscheurend om voortdurend noodsignalen te krijgen vanuit Oekraïne. Eens te meer blijkt dat burgers en dan vooral kinderen de grootste slachtoffers zijn van oorlogsgeweld.” Het koppel woont nu veilig in Mechelen.

16.000 jongens en meisjes

De situatie in Oekraïne deed Lena en Johan onmiddellijk aan hun ouders denken. “Ook hier gingen meer dan 100 jaar geleden heel wat mensen op de vlucht voor de oorlog”, zegt Lena. Velen van hen waren kinderen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden zo’n 16.000 jongens en meisjes zonder hun ouders naar Frankrijk gebracht en later zelfs tot in Zwitserland. Daar was het een heel stuk veiliger dan in de Westhoek. En ze konden er ook onderwijs genieten, terwijl dit hier niet meer mogelijk was. Heel wat zogenaamde koloniekinderen bleven tot na het krijgsgewoel in het buitenland. “Ook mijn mama Jeanne Liévois leefde samen met haar zusje Blanche vier jaar in een kolonie in Arromanches in de Calvados”, vertelt Lena. “Die schoolkolonie was gevestigd in Villa Saillet, die dienstdeed als hersteloord voor zieke kindjes uit de regio Parijs. In de villa verbleven er zo’n 50 meisjes onder de hoede van 5 zusters van Liefde uit Vlamertinge. Mijn mama was 2 jaar oud toen ze vertrok en 6 toen ze terugkeerde in 1919. Tante Blanche was 2 jaar ouder.”

Volledig scherm De kinderen in de kolonie in Arromanches: "Mijn moeder was de jongste en staat vermoedelijk vooraan op de foto", zegt Lena Dekersgieter. © RV

Volgens Lena vertelde haar moeder tijdens haar verdere leven bijna nooit over haar periode in Frankrijk. De pijn en het gemis van die kinderen werd als het ware doodgezwegen. De mensen vonden dat hun leed niet kon worden vergeleken met wat de soldaten hadden meegemaakt in de loopgraven hier. Lena en haar man bezochten jaren nadat haar mama en tante er al waren vertrokken zelf de villa in Arromanches. “Het gebouw had in de loop der tijd nog even gediend als gemeentehuis, maar stond ondertussen leeg. “Toch gaf het mij een vreemd gevoel op de plaats te zijn waar mijn moeder ooit als klein kind zolang verbleef. Het was alsof ik die reis naar daar moest maken om het verhaal te kunnen afsluiten”, aldus de Kemmelse.

Belangrijk gebaar

Heel wat jaren hield Lena twee briefjes bij die haar moeder en tante als kind vanuit Frankrijk naar huis hadden gestuurd. Die brieven schonk de vrouw nu aan het In Flanders Fields Museum. “Een ontzettend belangrijk gebaar”, zegt Piet Chielens, de voormalige directeur van IFFM in een reactie op Facebook. “We hebben 100 jaar te veel naar een halve wereld en een halve wereldoorlog gekeken. Het lot van de burgers werd genegeerd. Deze verhalen doen er evenzeer toe.”

Volledig scherm De twee briefjes van de moeder en de tante van Lena Dekersgieter. © RV