Dikkebusstraat De Klijte onderbroken door werkzaamheden: “Ook omleiding voor bussen”

Nog tot en met vrijdag 3 februari zijn er in de Dikkebusstraat ter hoogte van de Westerse Klijtestraat werken. In het kader van de rioleringswerken wordt er een sleuf gemaakt om de riolering van de Westerse Klijtestraat te verbinden met die van de Zavelaarstraat. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het centrum van De Klijte, met onder meer de school en het ontmoetingscentrum, is enkel bereikbaar via de rotonde aan de Reningelststraat. Er is een omleiding voorzien die in beide richtingen loopt over Reningelst. Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding, waardoor enkele haltes tijdelijk niet worden bediend. Het gaat om de Bellesteenweg 72, De Klijte dorp en Scherpenberg. Er is een tijdelijke vervanghalte voor De Klijte dorp in de Reningelststraat.