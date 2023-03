Dieven aan de haal met gezinswagen van An en Tom: “Ze hadden niet eens onze sleutel nodig om ‘m mee te nemen”

Archeolo­gen vragen hobbyme­taal­zoe­kers om WO I-vond­sten te melden: “Vermijden dat laatste link met gesneuvel­de soldaat verloren gaat”

Wie in de Westhoek een overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog uit de grond haalt, moet de vondst melden aan de overheid. In een open brief halen archeologen aan dat heel wat hobbymetaaldetectoristen dat niet doen. “Daardoor wissen ze sporen uit die kunnen helpen bij de identificatie van soldaten”, hekelt archeoloog Jeroen Vanden Borre. Maar volgens schepen in Ieper Dimitry Soenen ligt het gebrek aan een melding niet altijd aan de metaaldetectorist zelf.