Dertiger voor rechter na geweld tegen partner, maar hij ontkent: “Geen bewijs voor kaakbreuk”

Menen Bekende ondernemer opent ijssalon Friola op Grote Markt in Menen: “Het idee kwam van mijn zoon”

Op de Grote Markt in Menen opent dit weekend het ijssalon Friola. De bekende Meense ondernemer Pierre Vandeputte opent het ijssalon in samenwerking met Pascal Verduyn van Crèmerie Pascal in de Barakken. “Ik ken Pascal al van toen ik klein was, door samen te werken maken we elkaar sterker”, vertelt Pierre Vandeputte.

18 augustus