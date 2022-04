Degustatie in Topwhisky, met 900 flessen

De zaak Topwhisky werd in 2015 opgericht door Patrick Lozie. Zijn assortiment bestaat ondertussen uit meer dan 2.000 referenties in whisky. In de stijlvolle loungebar en degustatieruimte staan 900 flessen. “U wordt ingewijd in de wereld van deze al eeuwenoud gekende drank”, aldus Peter Dewancker van de KWB. “Iedereen is van harte welkom, maar vlug inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.” De deelname kost KWB-leden niets, hun gezinsleden betalen 5 euro en niet-leden betalen 7 euro per persoon. Inschrijven kan voor 19 april via Peter Dewancker op 0498/10.11.64 of via peter.dewancker@telenet.be of via overschrijving op BE46 1030 1659 3536 met vermelding ‘whiskydegustatie KWB + het aantal personen’. “Wij vertrekken met eigen vervoer om 16.00u. STIPT aan het voormalig Sociaal Huis (oud gemeentehuis) in Wijtschate.”