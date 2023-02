De Warande krijgt nieuwe ramen: “Minder parkeermogelijkheden tot einde werken”

KIJK. Soren (11) kent 606 cijfers van getal pi na de komma: “Voetbal? Neen, dat is niets voor mij”

Een puike prestatie van de jonge Soren Soete-Verbeke (11) vrijdagmorgen in de Gemeenteschool Barthel in Rekkem. De knaap haspelde in een recordtempo het getal pi op met 606 cijfers na de komma, een nieuw schoolrecord. Hoe slaagt deze jongeman erin zoveel cijfers te onthouden?