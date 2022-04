De ‘skreve’ over om lekkers te proeven met ‘Bienvenue à la Frontière’: “Een verrassingsreis aan beide zijden van de grens”

Menen Filmende vechtjas moet agressiebe­ge­lei­ding volgen om uit cel te blijven

Een 19-jarige jongeman uit Menen moet zich van de rechter in Kortrijk laten begeleiden voor zijn agressieprobleem. Het is één van de voorwaarden die hij maandag kreeg opgelegd na een vechtpartij in Park Ter Walle in Menen. Na een discussie over een meisje kreeg een minderjarig slachtoffer een flink pak rammel.

