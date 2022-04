De molen die Westouter 20.000 frank kostte, maar er nooit z’n werk deed: ontdek verhaal achter 19de-eeuws bouwwerk tijdens expo en bezoek

WestouterDe Lijstermolen in Westouter is gerestaureerd en weer klaar om te malen. Dit weekend wordt de werking van de molen voorgesteld aan het publiek met een begeleid bezoek en tentoonstelling over het 19de-eeuws bouwwerk. “Het is een fantastisch machine waarop we trots mogen zijn”, aldus schepen Bart Vanacker, die momenteel een opleiding volgt om molenaar te worden.

De molen op de Baneberg in Westouter stopte jaren geleden met draaien, omdat hij in een slechte staat was. Het houten bouwwerk had dan ook al een hele geschiedenis achter de rug. De staakmolen werd tussen 1801 en 1805 gebouwd, niet in Westouter, maar wel op de Lijsterhoek in Beernem. Vandaar ook zijn naam. In 1957 kocht burgemeester Emiel Hardeman van Westouter het gevaarte voor 20.000 frank. Alles verhuisde naar Heuvelland. Op 21 juli 1961, de feestdag van Sint Victor, patroonheilige van de molenaars, werd de molen ingehuldigd. De molen draaide toen, maar malen deed hij nooit in Westouter. “Tot nu”, zegt schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “Er werd een restauratiedossier opgestart en in 2020 begonnen de werken om de Lijstermolen gebruiksklaar te maken. Na 18 maanden is het eindelijk zover. Het is een fantastische machine. We gebruikten zoveel mogelijk originele stukken, maar heel veel moest worden vernieuwd. Ik denk aan de kasten rond de maalstenen. Het is echt verwonderlijk hoe alles in elkaar past. Vooral als de molen draait is het een indrukwekkend zicht.”

Techniek

Aan molenaars en molengidsen zal er in Westouter geen gebrek zijn. Momenteel zijn er vijftien mensen de molencursus aan het volgen. Normaal moesten de diploma’s al zijn uitgedeeld, maar corona gooide roet in het eten. Het examen staat gepland op 18 juni. Een van de cursisten is Raymond Six (68) uit Nieuwerke. “Aanvankelijk wou ik enkel molengids worden, maar ik liet mij toch overtuigen om aan het examen deel te nemen om de molen te kunnen bedienen”, zegt Raymond. De zestiger was 8 jaar lang medewerker in Landhuis Molenhof dat net naast de molen ligt. “Ik hielp regelmatig mee de molen te draaien, gewoon voor de toeristen, want malen deed hij niet meer. Ik schreef mij in voor de cursus om dat ik vooral geïnteresseerd ben in techniek. Thuis heb ik een drukpersenmuseum en ook daarvan trekt de mechaniek mij sterk aan.”

Volledig scherm De Lijstermolen draait opnieuw, nadat hij jaren geleden werd stilgelegd. © Henk Deleu

Schepen Bart Vanacker volgt zelf ook de cursus, samen met zijn broer en neef. “Onze familie is inderdaad goed vertegenwoordigd”, lacht de schepen. “Mijn grootvader was de laatste molenaar in de molen van Vlamertinge, dus het zit in ons bloed.” Tussen de cursisten bevinden zich niet enkel mensen die geïnteresseerd zijn in techniek, maar bijvoorbeeld ook bakkers. Die mensen zijn dan vooral geboeid door het gemalen eindproduct. Tot iemand afstudeert, blijft Rik Verhaeghe van de Stalijzermolen in Leisele molenaar ad interim in de Lijstermolen.

Bomen

De Lijstermolen kan twee soorten maalsel afleveren. “De achterste stenen malen granen geschikt voor dierenvoeding, de andere malen meel geschikt voor menselijke consumptie”, verduidelijkt de schepen. Die laatste stenen zijn 20 centimeter kleiner dan de originele. “Daardoor kunnen ze gemakkelijker malen bij een wat minder sterke wind”, zegt Bart Vanacker. “In theorie zouden er 100 meter in de omtrek geen obstakels mogen te vinden zijn, zodat de wind vrij spel krijgt. Hier is dat niet het geval. Daarom verwijderden we vijf bomen en worden andere gesnoeid.”

Volledig scherm Bart Vanacker en Raymond Six volgen beide de cursus tot molenaar. © Henk Deleu

Tijdens het Lijstermolenweekend begint, zowel op zaterdag als Erfgoeddag zondag, om 14 uur een begeleid bezoek aan de molen. Er zijn doorlopend Vlaamse kermisspelen en een tentoonstelling over de molen. Onder begeleiding van gids Patrick Traisnel wordt zowel op zaterdag als zondag een fietstocht georganiseerd rond de molens van Heuvelland en Boeschepe. “De tocht loopt over 24 kilometer en houdt halt aan de molensites in ons landschap”, weet schepen Vanacker. “In Boeschepe bieden we deelnemers een drankje aan. Daarnaast zetten we een wandeling op poten op en rond de Rodeberg doorheen het mooie landschap rond de Lijstermolen. Onderweg zijn er enkele theaterstukjes met molenverhalen.”

Haas

Nog dit: op de Lijstermolen staat geen haan, maar een haas. Die verwijst naar de stroperij van de vroegere molenaar. De molenaar en de kasteelheer in Beernem bleken niet de beste vrienden. De molenaar was immers stroper, terwijl de kasteelheer een jager was. In het kader van dat verhaal, werd de haan afgenomen en vervangen door een haas.

Volledig scherm Een mooi uitzicht uit de molen. © Henk Deleu

Volledig scherm De Lijstermolen valt op in het landschap. © Henk Deleu

Volledig scherm Dit weekend wordt de molen in de spotlights geplaatst. © Henk Deleu