De MCD Tapes: nieuwe podcast van Muziekcentrum Dranouter

Geluwe/Dadizele Vogelgriep in kalkoenkwe­ke­rij in de Kampstraat

In een kalkoenkwekerij in de Kampstraat op Ter Hand in Geluwe heerst er vogelgriep en werden alle kalkoenen afgemaakt. Er is een extra perimeter van drie kilometer ingesteld en die loopt deels in het naburige Dadizele.

27 januari