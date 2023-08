De Belcanto Guidonettes vormen het vrouwenpeloton in de Belcanto Classic: “Maar er mogen gerust nog meer dames aan de start komen”

Ieper en Poperinge gaan op zoek naar gedeelde geschiede­nis: “Kindjes en keikoppen, een grensgeval”

Ooit vielen er nog slachtoffers in de strijd tussen Ieper en Poperinge, maar die tijd is gelukkig voorbij. Hoewel, is dat wel zo? De stadarchieven van Ieper en Poperinge willen weten hoe sterk de rivaliteit tussen de ‘keikoppen’ van Poperinge en de ‘kindjes’ van Ieper nog leeft, maar ook wat de twee de steden verbindt. Ze doen dat tijdens een ontmoetingsdag op zaterdag 21 oktober.