De Belcanto Classic knalt : “We zijn het Tomorrowland van de koers”

Westouter“Ik ben heel gelukkig om te zien dat deze koers gewoon niet stuk te krijgen is.” Na 2 coronajaren reed maandagavond in Westouter voor de 26ste keer de Belcanto Classic uit. Ook de vader van de koers, Guido Belcanto, was er opnieuw bij en genoot met volle teugen. Voor aanvang moesten op het parcours nog wat putten worden dicht gemaakt, maar dat belette de deelnemers niet om er vol voor te gaan. “Koers is van het volk en dat zie je hier maar al te goed.”

Wat in 1994 begon als een weddenschap tussen zanger Guido Belcanto en enkele lokale tooghangers, groeide uit tot een monument. Ook de 2 coronajaren kregen de Belcanto Classic niet klein. Maandagavond kwamen in het centrum van Westouter opnieuw zo’n 500 fietsers aan de start voor een alweer onvergetelijke avond. “Koers is voor mij de meest aangrijpende van alle sporten. Het is van het volk, het brengt mensen samen”, aldus Guido Belcanto bij aanvang van de 7 rondes van 8,5 kilometer. “Dat zie je hier maar al te goed. Ik ben heel blij dat ik aan de grondslag ligt van dit mooie evenement.”

Putten

“Hoewel er nog steeds werken zijn in Reningelst, blijft het parcours ongewijzigd. Deze week vulden we er wel nog wat putten op, maar het kwam allemaal in orde”, zegt voorzitter Bert Doise. “Iedereen heeft er ongelofelijk veel zin in. Zoals steeds was dat te zien bij de inschrijvingen, die in een mum van tijd waren uitverkocht. Voor mij is en blijft de Belcanto Classic het Tomorrowland van de koers. Veel voormalige renners zeggen dat je alleen hier kan koersen in een peloton van 500 man. Desalniettemin rijden ze stevig door. Dat is de reden waarom ik niet meer deelneem”, glimlacht Bert.

Volledig scherm Burgemeester Wieland De Meyer en schepen Bart Vanacker gaan ervoor: "Nooit bij stilgestaan hoe warm het wordt in een rallypak." © Henk Deleu

Dagje ouder

Naast Guido Belcanto veel Bekende Fietsers (BF’s) aan de start, onder meer acteur Zou Zou Ben Chikha, paracyclist Kurt Ruysschaert, koersdirecteur Nico Mattan en (voormalig) profwielrenners Peter Farazijn, Nico Eeckhout, Jens Keukeleire enJurgen Vandewalle. “Ik heb twee hobby’s: fietsen en naar een festival gaan om tussen de mensen de sfeer te beleven. Hier vind ik dat allebei”, weet ex-prof Jurgen Vandewalle. “Het is wel speciaal om in zo’n groot peloton te rijden, terwijl niet alle deelnemers dat gewoon zijn. Voor veel sportievelingen is het even wennen. Ik probeer vooraan te volgen, tot ik zie wat ik vooral niet meer kan. Op dat moment laat ik de jonge gasten zich uitleven. We worden immers een dagje ouder, niet?”

Vlaamse Ardennen

“Het is fijn om weer van de partij te zijn”, vult wielrenner Jens Keukeleire aan. “De sfeer is altijd heel tof. Het weer is steeds goed, hoewel ik de Belcanto een keer in de regen reed. Het moeilijkste punt op de omloop is de Sulferberg. Dat is eentje die vooral bij het begin van de wedstrijd wat pijn doet.”

“Och, de Kemmelberg is veel moeilijker dan de Sulferberg”, grapt voormalig wereldkampioen wielrennen Johan Museeuw. “Maar ik ben hier vooral gekomen om een leuke avond te beleven, samen met 500 andere fietsers. Na mijn wielercarrière wil ik niet meer koersen of een competitie rijden, maar de Belcanto Classic is toch wel wat anders. Het is fijn om voormalige collega’s tegen het lijf te lopen. Ook de omgeving is uiteraard mooi, bijna even schoon als de Vlaamse Ardennen.”

Volledig scherm Niet alle deelnemers fietsen op een moderne koersfiets. © Henk Deleu

Naast heel wat Bekende Fietsers, nemen er aan het wielerevenement veel ‘gewone’ liefhebbers deel. Arne Vercoutere (36) uit Avelgem kwam dit jaar voor de 3de keer aan de start. “Je krijgt niet veel de kans je eens uit te leven op een afgesloten parcours terwijl je in een peloton rijdt met echte wielrenners. Het is vooral een kwestie van in het begin de goede positie te kiezen. Mijn ambitie? Eerder over de meet komen dan mijn maat die meefietst. Als me dat lukt wacht me eeuwige roem, althans voor een jaar (lacht).”

Gevaarlijke bocht

Léon Houvenaghel en Elias Verdonck, twee 16-jarige knapen uit Poperinge, wagen zich voor een eerste keer aan de Belcanto. “We trainen regelmatig in Heuvelland en het leek ons ideaal om eens de ervaring van een peloton op te doen”, aldus Léon. “Ik ben wel wat nerveus. Het parcours verkenden we eerder en de bocht in Reningelst is het gevaarlijkste punt. Daar is het even oppassen. Voor de rest zien we wel, we willen vooral plezier beleven.”

Volledig scherm Twee grootmeesters samen: Guido Belcanto en Johan Museeuw. © Henk Deleu

Eliterenner zonder contract Thomas Joseph uit Kemmel kwam als eerste over de meet in Westouter. Toch werd hij niet tot winnaar uitgeroepen, simpelweg omdat er bij de Belcanto Classic geen klassement wordt opgemaakt. Prijzen deelt de organisatie wel uit. De uitslag daarvan wordt bepaald door de Pitspoezen. “Wij jureren de eerste inschrijver, de mooiste ploeg, het mooiste koerspakje, de opvallendste tandem, de meest sexy renner, de grootste zweter, noem maar op. Wij kijken vooral rond en luisteren naar het verhaal van de deelnemers. Er rust ons de zware taak te bepalen wie na de koers uiteindelijk het podium op mag”, aldus Katrien Bril uit De Klijte, die één van de zes Pitspoezen is.

Volledig scherm De Pitspoezen met Johan Museeuw en diens vriendin. © Christophe Maertens



Na de fietshoogdag van Westouter zal vandaag dinsdag voor vele dorpelingen het productieniveau op een laag peil blijven. Uitgezonderd voor de organisatoren van de koers, want tegen de middag moet alles zijn opgeruimd. Daarna kan de rust terugkeren, tot volgend jaar.

Volledig scherm Ex-wielrenner en nu bokser Zico Waeytens (30) groet Nico Eeckhout (51). © Henk Deleu

Volledig scherm De Belcanto Classic kent heel wat leuke randanimatie. © Henk Deleu

Volledig scherm De 2 zonen van Guido Belcanto, Tobias en Dimitri, vervoegden hun vader op de koers. © Henk Deleu

Volledig scherm Guido Belcanto in gesprek met koersdirecteur Nico Mattan. © Henk Deleu

Volledig scherm ook voor de lokale horeca is de Belcanto Classic een topdag. © Henk Deleu

