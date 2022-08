Dankzij 800 vrijwilligers genieten muziekliefhebbers van een zorgeloos Festival Dranouter: “We zijn een grote familie”

DranouterDat de 48ste editie van Festival Dranouter een succes wordt, is vooral te danken aan de ongeveer 800 vrijwilligers die meewerken aan het muziekevenement. Wellicht door de coronacrisis was het dit jaar extra hard zoeken naar mensen die mee hun schouders willen zetten onder het festival. Jaak Meysman (68) uit Westouter is er al sinds 1976 bij en raadt iedereen aan medewerker te worden. “Nergens worden vrijwilligers meer in de watten gelegd dan op Festival Dranouter.”

Na een opwarming op donderdag stond vandaag vrijdag in Heuvelland de eerste echte dag van Festival Dranouter op het programma. Presentator van dienst Jan De Smet kondigde rond 16 uur met Marvana de eerste groep aan, meteen het startschot voor een weekend vol muziek en feest. Dat alles voor de bezoeker zorgeloos verloopt, is vooral te danken aan de vele vrijwilligers die elk jaar alles in goede banen helpen leiden. De zoektocht naar medewerkers liep dit jaar minder vlot dan andere jaren. De organisatie deed op een bepaald moment dan ook een oproep naar extra krachten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Vrijwilliger Jaak Meysman (68) raadt iedereen aan medewerker te worden. “Je wordt hier serieus in de watten gelegd.” Zelf draait Jaak al mee sinds 1976, het festival had toen slechts 1 editie achter de rug. “Ik begon toen ik 21 jaar oud was en heb het al die jaren ononderbroken gedaan”, zegt hij. “Het was Alfred Den Ouden, de grondlegger van het festival, die mij vroeg mee te helpen. Ik deed dat met plezier. Mijn ouders woonden toen net naast het toenmalig terrein en zijn voorzagen het festival van water en stroom, stel je voor. Van gsm’s was er toen geen sprake en de organisatoren kwamen bij mij thuis bellen naar de artiesten. Ze betaalden 1 frank per gesprek. Het zijn zaken die we ons nu niet meer voor kunnen stellen.”

Ulla Werbrouck

“In mijn beginperiode hadden we één heftruck om alles op te stellen, terwijl er nu zes zijn, plus heel wat ander materiaal. Als medewerker was je in den tijd 24 uur aan een stuk aan de slag. Ik weet nog goed dat we uren aan stuk pinten moesten tappen, terwijl er om de 15 minuten iemand een nieuw vat moest aansluiten. Toen ik begon kreeg Dranouter 5.000 mensen over de vloer. We trokken toen wel 120 vatten bier leeg. Het was een mooi tijd, maar dat is het nu nog steeds.” De vrees dat het niet meer goed zou komen met het festival sloeg Jaak in de loop der tijd echter een paar keer om het hart. “Ik denk terug aan het jaar 1987, toen we werden getroffen door heel slecht weer. Het festival overleefde verschillende crisissen en staat er nog steeds.”

De zestiger bouwde tijdens zijn medewerkers loopbaan heel wat mooie herinneringen op . “Ik weet nog goed dat we een meisje lieten filmen en interviewen die we als Ulla Werbrouck, wereldkampioene judo, hadden voorgesteld. Iedereen ging ervanuit dat het echt Ulla was die naar het festival kwam. De gelijkenis was dan ook treffend, tot ze plots zei dat ze iemand anders was (lacht).”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vrijwilliger Jaak Meysman draait al mee sinds 1976. © Henk Deleu

Jaak Meysman is een muziekliefhebber en zag tal van favoriete bands de revue passeren. “Ik denk aan The Dubliners, The Chieftains en Alan Stivell, maar ook aan heel wat Franse groepen. Dit jaar kijk ik vooral uit naar ZAZ en het Beste van het Westen. Ook heel wat kleinere groepen zijn interessant, je kan hier nog altijd fijne ontdekkingen doen. Het is een van de voordelen om hier medewerker te zijn, er is altijd ruimte om je favoriete bands te gaan bekijken.”

Een grote familie

Momenteel zijn er op Dranouter meer dan 800 vrijwilligers aan de slag. “Vorig jaar hadden we maar een beperkt aantal medewerkers nodig en het is voor mensen soms moeilijk om de draad terug op te pikken”, aldus Jaak. “Dat verklaart de moeilijke zoektocht naar vrijwilligers dit jaar.” Jaak raadt het iedereen aan medewerker te worden op Dranouter. “Je wordt door de organisatie in de watten gelegd en dat op meerdere vlakken. Ook in de loop van het jaar organiseert de vzw activiteiten voor de medewerkers. We krijgen bijvoorbeeld een feest met een maaltijd.” In de groep van de vrijwilligers ontstaan heel wat vriendschappen. “Er zijn er zelfs die hier hun partner leerden kennen en trouwden. Ze komen nu terug met hun kinderen. Het is allemaal een grote familie.”

Zaterdag gaat het festival zijn 2de volle dag in met de Britse groep Tindersticks en Het Beste van het Westen, een gelegenheidsgroep met onder meer Filip Kowlier en Wannes Capelle. Alle info via www.festivaldranouter.be.

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Even verpozen. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm De schotse band Breabach was een van de eerste bands op het festival. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Volledig scherm Festival Dranouter kende vandaag vrijdag zijn eerste echte festivaldag. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.