Dag van de buur: “Kaffiedrukte in ’t geburte”

“Iedereen van de wijk is welkom”, klinkt het bij de dorpsdienst Nestor. “Samenkomen, samen praten of ervaringen uitwisselen is aangenaam en waardevol. We ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen en geven eenzaamheid geen kans.” Afspraak die dag van 16 uur tot 19 uur op het speelplein van de Kapellerie. Alles is gratis en wie er niet zelfstandig kan geraken, neemt contact op via 0496/10.02.33 of nestor@heuvelland.be.