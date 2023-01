Cupidowandeling in Heuvelland: “Vier samen met ons het leven en de liefde”

“Wandelen zit al even in de lift en wij spelen daar nu op in”, zegt Els Vanlanduyt die de Cupidowandeling uitwerkte. De wandeling is een initiatief van wijndomein Monteberg en hotel-restaurant De Hollemeerch. “De Cupidowandeling is een wandeling van ongeveer 5 km met verschillende genietmomentjes om even op adem te komen”, vertelt Els. “Op die rustmomenten kunnen de deelnemers genieten van het zoete en lekkere wat Heuvelland te bieden heeft.” De start gebeurt aan De Hollemeersch en dat tussen 15 uur en 16.30 uur. Daarna wordt halt gehouden aan Deb’s Tea Garden in de Godtschalckstraat voor taart met koffie, aan ’t Moltje op de Monteberg waar de wandelaars een lekkere picon kunnen proeven en aan Wijngoed Monteberg voor een lekker glaasje. Vandaar gaat het opnieuw naar De Hollemeersch voor een Valentijnsmenu. De deelnemers betalen 69 euro. Daarbij inbegrepen zijn de genietmomentjes en het Valentijnsmenu met voorgerecht (Vitello Tomato), hoofdgerecht (parelhoen of kabeljauw) en dessert. Aan de wandeling is ook een fotowedstrijd verbonden. Wie onderweg de mooiste valentijnsfoto maakt, valt in de prijzen. Draag aangepaste kledij en schoenen en brengt een zaklamp mee, want het laatste stukje van de wandeling zou wel eens in het donker kunnen plaatsvinden. Meer info of inschrijven kan via activiteiten@hollemeersch.be.