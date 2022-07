Creatief atelier voor kinderen in bib

De kinderen maken onder begeleiding van Machteld Vervisch een verassingsknutselwerk. Het creatief atelier gebeurt in 2 groepen. In groep 1, tussen 13.30 uur en 15.30 uur, kunnen de kinderen van het 3de kleuter tot en met het 2de leerjaar terecht. In groep 2 die van het 3de leerjaar tot en met het 6de leerjaar. Die gaan aan de slag van 16 uur tot 18 uur. Alles vindt plaats in de bibliotheek van Wijtschate. Het atelier is gratis en inschrijven kan via bibliotheek@heuvelland.be of 057/45.04.56.