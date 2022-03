Compostactie en gratis tuinhandschoenen

De actie geldt voor wie Vlaco-compost in bulk koopt. Vlaco behartigt de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Per zak betaal je 1 euro, zelf te scheppen en te transporteren in een eigen zak. Voor een aanhangwagen enkele as compost betaal je 7 euro, terwijl voor een aanhangwagen dubbele as 14 euro. De actie is niet geldig voor hoeveelheden die groter zijn dan het volume van een particuliere aanhangwagen met dubbele as. Naast gewone compost is er ook topdressing als bodemverbeteraar beschikbaar. Bij aankoop van compost krijgt je op het deelnemende recyclagepark tijdens de actieperiode een gratis paar handschoenen cadeau. Meer info op www.ivvo.be.