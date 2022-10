Coldplay schenkt keyboard aan jeugdzorg De Loods: “Heel blij met dit bijzonder instrument”

Begin augustus dit jaar deed de Britse band Coldplay België aan met hun tournee Music of the Spheres World Tour. De populaire band vulde het Koning Boudewijnstadion niet minder dan 4 keer. Ze braken daarbij het ticketrecord in ons land met meer dan 220.000 verkochte tickets door eenzelfde artiest. “Daar bleef het echter niet bij”, zegt Bruno Schelstraete, directeur van vzw De Loods. De Loods, met uitvalsbasissen in Heuvelland en Poperinge, is een non-profit-organisatie voor jeugdzorg in de regio Ieper-Poperinge. De organisatie begeleidt niet minder dan 70 kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen in de Westhoek. De Loods kent verschillende hulpverleningsvormen, zoals onder meer Verblijf in Groep, Dagbegeleiding in Groep, Leren Alleen Wonen en Dagopvang.