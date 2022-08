Charline en Brecht huwen nadat ze 9 jaar geleden op Festival Dranouter koppel werden: “We wilden absoluut hier onze trouwfoto’s maken”

WERVIK The Heartclub Band speelt tijdens eerste van vier Muzikale Zondagen een echte thuismatch: “De nummers van The Beatles herkent iedereen, hun muziek is universeel en van alle tijden”

De Muzikale Zondagen zijn al jarenlang een traditie op het terras van de retroherberg In den Grooten Moriaen in Wervik. Naast het Nationaal Tabaksmuseum treden dit keer vier bands op. Ze brengen hun swingende set telkens vanaf 15 uur. De toegang is gratis. The Heartclub Band mag komende zondag de spits afbijten. Ze spelen covers van The Beatles. Drie van de zes leden wonen in Wervik.

