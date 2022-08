CD&V Heuvelland lanceert voorstel voor een Finse looppiste in Westouter

“Het project in de Meersstraat is volgens ons een unieke kans om een Finse looppiste aan te leggen in Westouter”, zegt Nathan Duhayon van CD&V. “Nu gaan veel lopers naar de piste in Poperinge om te sporten, maar in de toekomst zou dit op en rond de Meersen kunnen. In combinatie met het speelplein, het voetbalveldje en het skatepark zou dit een ideaal recreatiedomein zijn voor Heuvelland. We lanceren dit idee nu, zodat het kan meegenomen worden in de verder uitwerking van de site.”