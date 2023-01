Caroline legt eed af als nieuw raadslid voor partij Gemeentebelangen: “Burgers mogen mij altijd aanspreken”

Caroline is afkomstig uit Izegem, maar woont al een aantal jaren in Dranouter. Samen met haar man Lode Provost baat ze het vakantiedomein Eeuwenhout uit in de Koudekostraat. “Toen de partij Gemeentebelangen mij in 2018 vroeg om mee te stappen met Gemeentebelangen was ik wel verrast, maar een onafhankelijke partij die echt bezig is met de belangen van de inwoners sprak me wel aan. Toerisme en lokale economie zijn mijn belangrijkste interessevelden. Ook onderwijs boeit me. In Izegem gaf ik altijd les in het buitengewoon onderwijs, maar ook in Heuvelland was ik ondertussen in verschillende scholen actief. Verder ga ik vaak fietsen en paardrijden, je komt me dus wellicht wel nog tegen op een van onze vele mooie paadjes. Ik ben altijd aanspreekbaar voor de burgers, en zal dat ook in de toekomst zeker blijven doen!”