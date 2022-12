Burgemeesterfront vraagt partijen duidelijkheid: “Het instrument van vrijwillige fusies wordt misbruikt”

Van 300 naar 100

“Onze inwoners hebben voor de Vlaamse verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen in 2024 het absolute recht op een duidelijk standpunt van elke Vlaamse partij over gedwongen gemeentefusies en het omvormen van onze 300 Vlaamse gemeenten naar nog slechts 100 gemeenten. Er zijn intussen al voldoende studies uit het buitenland dat het fuseren tot grotere gemeenten vooral de uitgaven doen stijgen zonder dat de dienstverlening er beter werd. Onze gemeenten zijn bovendien helemaal niet zo klein, want van alle EU-landen zijn er maar negen die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen. Het huidig politiek discours van sommigen is vooral een gebrek aan respect voor alle gemeenten van klein tot groot die zich elke dag inzetten voor hun inwoners. En door bepaalde pleidooien over gemeentefusies wordt er enkel maar onzekerheid gecreëerd. Daarom willen we met ons burgemeestersfront eindelijk alle duidelijke partijstandpunten kennen met hun langetermijnvisie over de toekomst van onze Vlaamse gemeenten.” Het burgemeesterfront stuurde een brief naar alle partijvoorzitters in Vlaanderen met de vraag hun partijstandpunt kenbaar te maken over eventuele gedwongen fusies na 2024. Burgemeester Wieland De Meyer voegt daar nog aan toe dat zijn gemeente niet gaat fusioneren zolang zijn partij aan de macht is.