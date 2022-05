Burgemeester Wieland De Meyer laat er geen twijfel over bestaan: “Heuvelland fuseert niet”

HeuvellandDe Vlaamse overheid probeert gemeenten te overtuigen om fusies aan te gaan. In onze provincie was het lang wachten, maar onlangs gingen Wingene en Ruiselede overstag. Een gemeente waar het niet meteen zal gebeuren, is Heuvelland, tenminste niet zolang huidige meerderheidspartij Gemeentebelangen iets in de pap te bokken heeft. Burgemeester Wieland De Meyer stoort zich nogal aan de ongelijke financiering tussen steden en landelijke gemeenten. “Zorg voor een correcte financiering voor de landelijke gemeenten, en we zullen aantonen dat we wel degelijk voldoende bestuurskracht hebben.”

“De fusieperikelen steken opnieuw de kop op en meer en meer krijg ik de vraag wat Heuvelland zal doen”, zegt burgemeester De Meyer op zijn Facebookprofiel. “Laat me duidelijk zijn: nooit gaan wij met onze partij vrijwillig fuseren. Als het ons wordt opgelegd, gaan we er ons met hand en tand tegen verzetten. Sommige gemeenten kunnen het moeilijk hebben en willen daarom samengaan. Vaak is dat echter een gevolg uit het verleden: vooral door het Vlaams beleid, dat landelijk en kleine gemeenten financieel en organisatorisch tracht te wurgen. De financiering van de Vlaamse overheid maakt het de landelijke gemeenten moeilijk. Wat te denken van het feit dat een gemiddelde Vlaamse gemeente per inwoner 250 euro krijgt uit het gemeentefonds, en Antwerpen en Gent 1.550 euro per inwoner? En dan zwijgen we nog over alle andere subsidies die naar de steden vloeien. Het klopt dat (groot)steden andere uitdagingen hebben en daarvoor moeten vergoed worden. Ik kreeg echter nog nooit een zinnige uitleg om het grote verschil te rechtvaardigen. Geef kleinere gemeenten een correct deel van de middelen en het probleem van bestuurskracht is opgelost.”

Dalende dienstverlening

“Het is niet zo dat groter altijd efficiënter en goedkoper is”, aldus de burgervader. “Een grotere gemeente kan misschien grotere investeringen doen en meer gekwalificeerd personeel aantrekken, anderzijds is de kost van een fusiegemeente altijd groter dan voor de fusie en daalt de dienstverlening aan de burger. En is dat laatste niet de hele essentie van het besturen van een gemeente?”

Kleinere gemeenten hebben vaak eenmansdiensten en die zijn kwetsbaar voor uitval. “Ik zie echter dagelijks dat kleine besturen net wendbaarder zijn om problemen op te lossen”, aldus de burgemeester. “Taken worden overgenomen of gedeeld met collega’s, intergemeentelijke samenwerking of inhuren van expertise zorgt ervoor dat de dienstverlening altijd gegarandeerd blijft. En klein is niet noodzakelijk slechter. Ik durf met de hand op het hart stellen dat de dienstverlening in Heuvelland op een aantal domeinen beter is dan die van grote steden. En op andere domeinen zal het omgekeerd zijn. Want ook dat hangt af van omgevingsfactoren, personeel en bestuurskeuzes. Daar zou een fusie niets aan veranderen.”

Weggooien?

“Het vertrouwen in de politiek is voor mij een essentieel argument om niet te fusioneren. In de huidige gemeenten kennen de inwoners de politiek en de administratie. De service is nog persoonlijk in een tijd waarin alles anoniem wordt. Als Nederland dan toch het grote voorbeeld is voor de fusiegoeroe ’s raad ik hen aan eens de opkomst te bekijken van de laatste verkiezingen. Als je niet de helft van de inwoners op de been krijgt, schort er toch wat aan je legitimiteit. Het lokale bestuur is het enige bestuur waarvan de inwoner nog vertrouwen heeft in de politiek. Gaan we dat ook zomaar weggooien?”

Volgens de burgemeester is de huidige fusiedrang is dan ook maar door twee zaken te verklaren. “De zelfgeschreven wetgeving waarbij grote steden nog eens langs de kassa kunnen passeren”, klinkt het. “Kijk naar Antwerpen en Mechelen. Jarenlang maakten die ongestoord megaschulden en daar zien ze nu 20 procent afbetaald door de Vlaamse overheid. Dit dankzij wetgeving die ze schaamteloos zelf schreven op hun maat en heel recent aanpasten om nog meer politieke postjes te kunnen verzinnen. Want wie verzint een fusie van 2 gemeenten, om te eindigen met een grotere gemeente en 3 extra districten? Enkel postjesjacht en financiële zelfbediening verklaren dit.”

N-VA

“Anderzijds is het duidelijk dat het rijk van de traditionele nationale partijen sterk begint achteruit te gaan. Op nationaal niveau zitten ze in overlevingsmodus, en in heel wat gemeenten bestaan ze gewoon niet meer. Waar ze vroeger de gemeenten in handen hadden, zien steeds meer burgers in dat lokale politiek geen partijpolitiek is. Steeds meer lokale partijen en burgerbewegingen zien het daglicht en besturen de gemeenten. Dat zien de nationale partijen niet graag gebeuren. Uit politiek zelfbehoud willen ze liever een grote fusiegemeente waar de politiek weer anoniemer wordt, en waar ze het lokaal bestuur wel in handen houden via de nationale partij. Het is geen toeval dat N-VA de hardste voorvechter is van fusies, gezien ze lokaal veel zwakker scoort dan nationaal.”

Heilige graal

“Zorg dus voor een correcte financiering voor de landelijke gemeenten, en we zullen aantonen dat we wel degelijk voldoende bestuurskracht hebben. Daarvoor hoef je niet verder eindeloos te zoeken naar de heilige graal van de ideale schaal. Geef vertrouwen aan de lokale besturen en laat lokaal wat lokaal kan, daar gebeurt de dienstverlening het dichtst bij de burger en het efficiëntst.”